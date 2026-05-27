Ракета сбита над Таганрогом: два человека доставлены в больницу, повреждены автомобили

Над Таганрогом отразили ракетную атаку. В результате перехвата воздушной цели ВСУ произошло возгорание автомобилей. Пострадали два человека. Об этом уведомила глава Таганрога Светлана Камбулова на канале в «Макс».
По ее сведениям, отражена атака одной ракеты. Последствия на земле уточняются. Специалисты в ближайшее время приступят к обследованию мест ЧП.
«Есть пострадавшие — два человека доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — поделилась Светлана Камбулова.
Воздушные цели сбиты также над Севастополем. Силы ПВО отражали атаку ВСУ в течение ночи. Ликвидировано не менее 20 беспилотников. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. На Ластовой площади поврежден 8-этажный дом. О пострадавших информации не поступало.