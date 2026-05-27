Ракета сбита над Таганрогом: два человека доставлены в больницу, повреждены автомобили

Воздушные цели сбиты также над Севастополем. Силы ПВО отражали атаку ВСУ в течение ночи. Ликвидировано не менее 20 беспилотников. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. На Ластовой площади поврежден 8-этажный дом. О пострадавших информации не поступало.