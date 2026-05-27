Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь дронами и ракетами Storm Shadow

Российские войска отбили атаку ВСУ на Севастополь ночью 27 мая.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Севастополь, которая велась всю ночь 27 мая. Боевики Владимира Зеленского использовали для ударов беспилотники и ракеты Storm Shadow. Об этом в канале на платформе «Макс» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», — написал глава города.

Развожаев уточнил, что российские войска сбили 20 вражеских беспилотников у двух бухт, Севастопольский и Омега, а также в районе Северной стороны и Фиолента.

Пострадавших при атаках нет, добавил губернатор.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь ночью 27 мая подвергается массированному налету дронов. К настоящему моменту ликвидировано уже семь украинских беспилотников.

Прошлой ночью над Крымом и другими регионами РФ уничтожили 59 беспилотников ВСУ. В том числе, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областей.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше