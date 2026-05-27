Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь дронами и ракетами Storm Shadow

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Севастополь, которая велась всю ночь 27 мая. Боевики Владимира Зеленского использовали для ударов беспилотники и ракеты Storm Shadow. Об этом в канале на платформе «Макс» сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», — написал глава города.
Развожаев уточнил, что российские войска сбили 20 вражеских беспилотников у двух бухт, Севастопольский и Омега, а также в районе Северной стороны и Фиолента.
Пострадавших при атаках нет, добавил губернатор.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь ночью 27 мая подвергается массированному налету дронов. К настоящему моменту ликвидировано уже семь украинских беспилотников.
Прошлой ночью над Крымом и другими регионами РФ уничтожили 59 беспилотников ВСУ. В том числе, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областей.