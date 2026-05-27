Заградительные отряды Вооруженных сил Украины убили своих сослуживцев из артиллерийских орудий в селе Гранов Харьковской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Речь идет, отмечают собеседники агентства, о 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, командование которой не позволило бойцам двух боевых групп выйти с позиций.
«Они убили собственных военнослужащих из артиллерийских орудий», — отмечают российские силовики.
Несколькими днями ранее двоих украинских солдат, пытавшихся покинуть позиции в Харьковской области, убили заградительные отряды ВСУ. Инцидент произошел в районе Шестеровки. Военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались самовольно уйти с позиций. Однако по ним сразу же открыли огонь соотечественники.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что заградотряды ВСУ расстреливают солдат, пытающихся сбежать с позиций в Константиновке. По его словам, украинских военных бросили в город, пытаясь удержать его любой ценой.