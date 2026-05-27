Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой повреждены жилые и нежилые здания. Сейчас на месте работают экстренные службы, движение в одном из районов ограничено. Подробнее — в нашем материале.

Источник: РИА "Новости"

Атака ВСУ на Севастополь 27 мая.

Воздушная тревога в регионе длилась всю ночь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о комбинированной атаке ВСУ на город.

«В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега», — проинформировал он.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Однако зафиксированы повреждения объектов. Так, на Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Также на Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом — поврежден фасад, окна и балконы.

В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна.

Ограничение движения.

На данный момент временно затруднено движение транспорта на улице Гоголя. Там работают оперативные службы, поэтому машины не пропускают — только общественный транспорт.

«В связи с работой оперативных служб движение транспорта по улице Гоголя временно затруднено. Следующий из центра города общественный транспорт осуществляет движение по обычному маршруту по двум полосам. Обращаем внимание: движение личного автотранспорта по Гоголя ограничено», — говорится в сообщении правительства Севастополя.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Прокурорский контроль.

Прокуратура следит за соблюдением прав граждан в связи с атакой на Севастополь.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению. Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше