Российские войска уничтожили зарубежных наемников ВСУ на территории села Избицкое в Харьковской области. Эту информацию сообщили РИА Новости в силовых структурах России.
Согласно сведениям силовиков, наши солдаты нанесли удар по скоплению личного состава 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады армии Украины. Там же находились иностранные бойцы. Все противники были полностью ликвидированы.
«Среди уничтоженных наемников могут быть граждане Испании, в том числе уволившиеся из морской пехоты королевства для участия в конфликте на стороне ВСУ», — поделился деталями собеседник.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие смогли освободить сразу два приграничных населенных пункта в Сумской области. Под их контроль перешли поселки Запселье и Рясное. Операцию выполнили солдаты из группировки «Север».