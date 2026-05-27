Попадание ракеты в здание банка. Последствия атаки на Севастополь

Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка в Севастополе. Загорелась крыша здания, в соседних домах от взрывной волны повреждения получили окна и балконы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Кроме того, в городе получили повреждения многоквартирные дома и административное здание.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Атака на город.
ВСУ атаковали Севастополь различными воздушными средствами, в том числе, предварительно, и ракетами Storm Shadow, сообщил Развожаев.
Сбиты более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.
По последним данным, пострадавших нет.
Последствия.
В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.
На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, повреждения получили фасад, окна и балконы.
В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось.
В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждения получили окна.
Реакция.
Движение транспорта затруднено по улице Гоголя в центре Севастополя в связи с работой оперативных служб. Возможны отклонения от существующего расписания общественного транспорта, сообщили в канале правительства города в «Максе».
В правительстве уточнили, что движение личного автотранспорта по улице Гоголя временно ограничено, проезд открыт только для общественного транспорта.