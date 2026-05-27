Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попадание ракеты в здание банка. Последствия атаки на Севастополь

В городе также получили повреждения многоквартирные дома и административное здание.

Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка в Севастополе. Загорелась крыша здания, в соседних домах от взрывной волны повреждения получили окна и балконы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Кроме того, в городе получили повреждения многоквартирные дома и административное здание.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Атака на город.

ВСУ атаковали Севастополь различными воздушными средствами, в том числе, предварительно, и ракетами Storm Shadow, сообщил Развожаев.

Сбиты более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

По последним данным, пострадавших нет.

Последствия.

Ракета попала в здание отделения по городу Севастополю Южного главного управления Центрального банка РФ, загорелась крыша здания.

В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.

На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, повреждения получили фасад, окна и балконы.

В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось.

В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждения получили окна.

Реакция.

Движение транспорта затруднено по улице Гоголя в центре Севастополя в связи с работой оперативных служб. Возможны отклонения от существующего расписания общественного транспорта, сообщили в канале правительства города в «Максе».

В правительстве уточнили, что движение личного автотранспорта по улице Гоголя временно ограничено, проезд открыт только для общественного транспорта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше