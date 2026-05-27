Развожаев предупредил о работе коптера оперативных служб в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о работе коптера оперативных служб.
Беспилотник будет работать в районе улицы Гоголя для оценки ущерба после атаки БПЛА ВСУ в ночь с 26 на 27 мая.
«Предупреждаю заранее, чтобы, услышав характерный звук или увидев его, вы не переживали», — написал Развожаев в соцсетях.
Напомним, ПВО отразила атаку более чем 20 БПЛА над Севастополем в ночь с 26 на 27 мая. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. По предварительным данным, никто не пострадал. По информации Спасательной службы Севастополя, ракета попала в здание одного из банков, горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.
