Развожаев предупредил о работе коптера оперативных служб в Севастополе

Губернатор предупредил жителей о запуске дрона для осмотра повреждений.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о работе коптера оперативных служб.

Беспилотник будет работать в районе улицы Гоголя для оценки ущерба после атаки БПЛА ВСУ в ночь с 26 на 27 мая.

«Предупреждаю заранее, чтобы, услышав характерный звук или увидев его, вы не переживали», — написал Развожаев в соцсетях.

Напомним, ПВО отразила атаку более чем 20 БПЛА над Севастополем в ночь с 26 на 27 мая. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. По предварительным данным, никто не пострадал. По информации Спасательной службы Севастополя, ракета попала в здание одного из банков, горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.

Ранее мы писали, что прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА ВСУ в ночь с 26 на 27 мая.

