На юг налетел Storm

«ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега», — написал господин Развожаев в своем MAX-канале.
Storm Shadow, или «Штормовая тень», — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности, способная преодолеть расстояние до 560 км. Вес ракеты составляет около 1,3 т. Storm Shadow может запускаться с борта различных самолетов.
По данным главы Севастополя, на Ластовой улице ракета попала в здание Южного управления Центрального банка России, на крыше возник пожар. В соседних домах взрывной волной повреждены окна и балконы. Также ударная волна повредила восьмиэтажный жилой дом на Ластовой площади.
Кроме того, как отметил губернатор, еще одна ракета повредила неиспользуемое административное здание в районе улицы Гоголя. В соседних многоквартирных жилых домах выбиты окна.
Предварительно, никто из людей не пострадал. Оперативные службы продолжают работу на месте. Информация о последствиях атаки уточняется.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Севастополя после массированной атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Этой же ночью две женщины пострадали в результате ракетной атаки в Таганроге, которая была отражена утром. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, пострадавшие госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья», — рассказал глава региона.
Как уточнила глава города Светлана Камбулова, из-за падения обломков ракеты на улице Циолковского загорелись автомобили. Пожар уже локализован. Госпожа Камбулова добавила, что в ближайшее время комиссия начнет обследование нанесенного ущерба.
Министерство обороны РФ информацию о ракетной атаке пока не комментировало. Согласно официальной сводке оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 26 мая до 7:00 мск 27 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.