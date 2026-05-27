На юг налетел Storm

Ночью 27 мая Севастополь подвергся атаке ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и, по предварительным данным, ракет Storm Shadow, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Воздушная тревога в регионе была объявлена около полуночи и продолжалась всю ночь.

Источник: Коммерсантъ

«ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега», — написал господин Развожаев в своем MAX-канале.

Storm Shadow, или «Штормовая тень», — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности, способная преодолеть расстояние до 560 км. Вес ракеты составляет около 1,3 т. Storm Shadow может запускаться с борта различных самолетов.

По данным главы Севастополя, на Ластовой улице ракета попала в здание Южного управления Центрального банка России, на крыше возник пожар. В соседних домах взрывной волной повреждены окна и балконы. Также ударная волна повредила восьмиэтажный жилой дом на Ластовой площади.

Кроме того, как отметил губернатор, еще одна ракета повредила неиспользуемое административное здание в районе улицы Гоголя. В соседних многоквартирных жилых домах выбиты окна.

Предварительно, никто из людей не пострадал. Оперативные службы продолжают работу на месте. Информация о последствиях атаки уточняется.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Севастополя после массированной атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Этой же ночью две женщины пострадали в результате ракетной атаки в Таганроге, которая была отражена утром. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, пострадавшие госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья», — рассказал глава региона.

Как уточнила глава города Светлана Камбулова, из-за падения обломков ракеты на улице Циолковского загорелись автомобили. Пожар уже локализован. Госпожа Камбулова добавила, что в ближайшее время комиссия начнет обследование нанесенного ущерба.

Министерство обороны РФ информацию о ракетной атаке пока не комментировало. Согласно официальной сводке оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 26 мая до 7:00 мск 27 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше