ВСУ совершили комбинированную атаку на Севастополь прошлой ночью: кадры последствий

Минувшей ночью украинские силы совершили комбинированную атаку на Севастополь, применив, предварительно, ракеты Storm Shadow и более 20 беспилотников.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, мобильные огневые группы и военные всю ночь отражали атаку. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. Внутри находились четыре человека — они не пострадали, так как окна были оклеены бронепленкой.

Серьезно пострадал соседний дом на Ластовой площади, 7. Достигнута договоренность, что управляющая компания приведет в порядок фасад и окна. Для фиксации повреждений внутри квартир жильцам необходимо обратиться в муниципальную комиссию.

В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах ударной волной повреждены окна — количество разрушений уточняется. Пострадали два человека — мужчина и женщина.

Прокуратура Севастополя по поручению прокурора Андрея Шевцова взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА. Организовано взаимодействие с ведомствами для помощи населению.

Горячая линия: +7 978 000 10 48.

Кадры последствий — в фоторепортаже.

