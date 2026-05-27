ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман и Пришиб в Донецкой Народной Республике, Смородьковка, Гусинка, Новый Мир, Осиново, Грушевка и Моначиновка в Харьковской области.
«Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании и боевая бронированная машина “Новатор”, 19 автомобилей и 155 мм гаубица М114 производства США», — добавили в МО РФ.