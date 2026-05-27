Бойцы «Юга» улучшили позиции в зоне СВО

Как сообщило Минобороны, ВС РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Пискуновка, Ореховатка, Николаевка, Новоселовка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю… Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе танк “Leopard” производства ФРГ, боевую машину пехоты, бронетранспортер “Stryker” производства США, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”, — говорится в сводке.