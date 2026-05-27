ВСУ за сутки потеряли до 285 боевиков в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривное, Долинка Запорожской области, Покровское и Гавриловка Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — добавили в Минобороны РФ.