ВС России поразили предприятие ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», — говорится в сообщении.