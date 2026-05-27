Подразделения «Центра» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Райское, Сергеевка, Красный Кут, Торецкое, Белицкое, Кучеров Яр, Новоалександровска и Новогригоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке МО РФ.