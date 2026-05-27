«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. <…> Подразделения группировки войск “Север” активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области», — говорится в сообщении.
ВС РФ заняли два населенных пункта в зоне СВО
Минобороны России сообщило о взятии ВС РФ двух населенных пунктов. Как уточняется в заявлении ведомства, освобождено село Воздвижевка, расположенное в Запорожской области, и взят под контроль населенный пункт Гранов в Харьковской области.