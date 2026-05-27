Освобожденный населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области являлся одним из ключевых узлов обороны ВСУ к западу от реки Гайчур. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Село перешло под контроль российских войск в результате активных действий подразделений 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток». В ходе затяжных боев российские военные выбили противника с укрепленных позиций, заняв крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив более 530 строений. Потери ВСУ на этом направлении превысили две роты живой силы из состава отдельного штурмового полка и отдельной штурмовой бригады.
«Оборудованный противником район обороны являлся одним из ключевых узлов в оборонительном рубеже украинских формирований к западу от реки Гайчур», — сообщили в оборонном ведомстве.
С начала 2026 года российские военные освободили более 100 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть из которых расположена в Донецкой Народной Республике.