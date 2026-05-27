Минобороны объяснило стратегическое значение освобождения Воздвижевки

Село перешло под контроль российских войск в результате активных действий подразделений 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток». В ходе затяжных боев российские военные выбили противника с укрепленных позиций, заняв крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив более 530 строений. Потери ВСУ на этом направлении превысили две роты живой силы из состава отдельного штурмового полка и отдельной штурмовой бригады.