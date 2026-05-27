Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны объяснило стратегическое значение освобождения Воздвижевки

Минобороны России сообщило об освобождении Воздвижевки в результате активных действий группировки «Восток». Укрепрайон площадью 19 квадратных километров был оборудован украинскими формированиями как один из ключевых оборонительных рубежей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Освобожденный населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области являлся одним из ключевых узлов обороны ВСУ к западу от реки Гайчур. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Село перешло под контроль российских войск в результате активных действий подразделений 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток». В ходе затяжных боев российские военные выбили противника с укрепленных позиций, заняв крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив более 530 строений. Потери ВСУ на этом направлении превысили две роты живой силы из состава отдельного штурмового полка и отдельной штурмовой бригады.

«Оборудованный противником район обороны являлся одним из ключевых узлов в оборонительном рубеже украинских формирований к западу от реки Гайчур», — сообщили в оборонном ведомстве.

С начала 2026 года российские военные освободили более 100 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть из которых расположена в Донецкой Народной Республике.