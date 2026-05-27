️Фронтовая сводка на утро 27 мая 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
На Каменском участке без изменений в ЛБС. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении идут бои за Воздвижевку и Гуляйпольское. Выше по фронту ВС РФ отражают контратаки противника в районе освобожденного накануне Добропасова. В районе Лесного продолжаются столкновения. (Рис. 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении ВС РФ расширяют контроль территорий в районе Гришино, в районе Василевки наступают в сторону Мирного. Есть продвижение севернее Новоалександровки. (Рис. 2.1).
На Константиновском направлении ВС РФ наступают со стороны Ильиновки. Есть продвижение на участке между Новодмитровкой и Молочаркой. Продолжаются бои на юге Часов Яра.
На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в окрестностях Святогорска. На Северском участке идут бои у Рай-Александровки, а также в районе Тихоновки и Малиновки. (Рис. 2.2).
Харьковский фронт
На Купянском направлении ВС РФ постепенно продвигаются в районе Двуречной в сторону Кутьковки. В самом Купянске продолжаются бои. Сообщается о продвижении к железнодорожной станции Куриловка. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении идут бои восточнее Избицкого. Есть продвижение в районе Бударки. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
ВС РФ продвигается в Краснопольском районе. МО РФ сообщило об освобождении села Рясное, расположенного в 3 километрах западнее Грабовского, и села Запселье, примыкающего с запада к Мирополью. Идут бои за Иволжанское и Кондратовку. (Рис. 4).