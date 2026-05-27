Контейнер со взрывчаткой нашли в Севастополе после ночной атаки ВСУ

В Севастополе после ночной атаки Вооруженных сил Украины был найден контейнер со взрывчаткой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Внешне предмет, сброшенный с БПЛА, выглядит как коробка, обшитая пенопластом.
«Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность», — предупредил Развожаев.
Глава города настоятельно рекомендовал не прикасаться к подозрительным предметам, не поднимать их и не перемещать. В случае обнаружения таких предметов необходимо незамедлительно обратиться за помощью к спасателям по номеру 112.
