В Крыму изменили условия выдачи земли участникам СВО

В среду, 27 мая, Госсовет Крыма изменил республиканский закон в части бесплатного предоставления земельных участков в собственность участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Цель изменений — применение единого подхода в этом вопросе с учетом соответствующего распоряжения Президента от 6 июня 2023 года и опыта субъектов РФ», — рассказал руководитель региона.
Как пояснил глава Крыма, землю будут выдавать участникам СВО, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами РФ. Участки смогут получить члены семей погибших бойцом. Им выдадут землю в тех случаях, если смерть наступила из-за ранения или заболевания, полученного в ходе СВО.
«При этом участки указанным гражданам будут предоставляться в первую очередь за счет земель, принадлежащих Минобороны, Росгвардии и прочим органам, в которых предусмотрена военная служба, а в случае их отсутствия — за счет земель республики», — рассказал Аксенов.