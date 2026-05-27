Дипмиссия подчеркнула, что Великобритания, Франция и Германия вместе с «безумцами в Прибалтике» пытаются затянуть украинский конфликт.
Политолог Алекс Крайнер отметил, что страны Европы хотят продлить конфликт на Украине, поскольку не готовы к самостоятельному противостоянию с Россией. По его мнению, Москва завершит противостояние победой и добьется полного поражения Киева. Если это произойдет до того, как Европа будет готова к эскалации, ситуация может быть исчерпана.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе и экономике, однако эти планы потерпели крах.