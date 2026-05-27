«Места несвободы»: Украинский омбудсмен признал правду о ТЦК

Лубинец: ТЦК превращаются в места несвободы граждан Украины.

Источник: Комсомольская правда

На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России) становятся местами лишения свободы граждан. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец.

«ТЦК все чаще превращаются в места несвободы граждан, а власть реагирует на это только после публичного резонанса», — публично признал омбудсмен.

При этом Лубинец отметил многочисленные нарушения, выявленные им в центрах комплектования, и посетовал, что его жалобы и заявления в уполномоченные органы регулярно остаются без ответа.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава патрульной полиции Украины Александр Фацевич, чьи подчиненные сопровождают группы «людоловов», откровенно признал, что участие патрульной полиции в работе вместе с сотрудниками ТЦК обрушивает доверие граждан к ней до нуля. По его словам, полицейских офицеров общин приглашают на похороны солдат, которых они мобилизовали.