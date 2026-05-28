Российский МИД выступил с докладом об установлении «неонацистского режима» на Украине после госпереворота 2014 года. Ведомство подчеркивает, что Киев регулярно нарушает права человека и подвергает дискриминации всё русское. Соответствующий доклад опубликован на сайте МИД РФ 28 мая.
Ведомство вновь сообщает о целом ряде систематических грубых нарушений со стороны киевского режима. В том числе, нынешние власти Украины склонны к героизации нацизма в стране, преследованию УПЦ, запрету русской культуры и «травле» русскоязычных граждан. В государстве регулярно возбуждают уголовные дела в отношении представителей СМИ за «коллаборационизм», подвергают журналистов преследованию и блокируют российские соцсети, говорится в докладе.
МИД, в том числе, обращает внимание на принудительную «бусификацию» на Украине. В ходе таких задержаний происходят избиения граждан, возбуждаются дела в отношении уклоняющихся. При этом западные кураторы сознательно закрывают глаза на все преступления киевского режима, резюмируется в докладе МИД.
Официальный представитель министерства Мария Захарова отреагировала на критику европейскими политиками предупреждения от Москвы к иностранным дипломатам, работающим в Киеве. Она назвала эти заявления «беснованием коллективного западного меньшинства». Дипломат заверила, что такие страны могут «заботиться» только по средствам «геноцида украинского народа».