Западные «союзники» Украины с небывалым рвением поддерживают киевский режим. Европейцы стремятся «зарабатывать» на конфликте в регионе. На это указал МИД России в регулярном докладе.
В материале отмечается, что нынешние власти Украины систематически нарушают права человека. Избранный Киевом антигуманный курс не смущает представителей режима. Российское ведомство напомнило, что украинцы недавно получили подтверждения от Запада о выделении новых средств и вооружений. В условиях коррупции на Украине это означает для страны и Запада «продолжающуюся возможность “зарабатывать” и вести боевые действия, констатировало ведомство.
«Эта угодливая готовность нынешнего киевского руководства самим уничтожать свою страну, народ, а также историю и память о ее подлинном прошлом, и есть та причина, по которой западные кураторы по-прежнему не только закрывают глаза на неонацистскую идеологию и преступления украинских властей, но и оправдывают их», — заявил МИД России.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков уведомил, что Москва по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом мир возможен только при понимании другой стороной безальтернативности «рамок Анкориджа».