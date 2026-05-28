В ДНР атакован рейсовый автобус: дрон ВСУ ударил по движущемуся средству

Украинские боевики вечером 27 мая атаковали территорию ДНР. Под обстрел попал рейсовый автобус Макеевка — Севастополь. Он двигался по маршруту. ВСУ атаковали автобус вблизи Донецка, сообщает ТАСС.
Как утверждается, дроновая активность в этом районе замечена около 22:00 27 мая. О жертвах и пострадавших информации не поступало.
Прошлой ночью ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Атака совершена с применением различных воздушных средств. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. Всего над Севастополем ликвидировали более 20 беспилотников в нескольких районах города. На Ластовой площади поврежден 8-этажный дом. Кроме того, ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых домах от ударной волны повреждены стекла.