В ДНР атакован рейсовый автобус: дрон ВСУ ударил по движущемуся средству

Прошлой ночью ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Атака совершена с применением различных воздушных средств. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. Всего над Севастополем ликвидировали более 20 беспилотников в нескольких районах города. На Ластовой площади поврежден 8-этажный дом. Кроме того, ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых домах от ударной волны повреждены стекла.