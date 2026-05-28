Депутат Колесник: Европа пытается вбить клин между США и Россией с помощью Киева

Депутат объяснил значения сообщений, что американская разведка помогает ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что на фоне потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, многие пытаются вбить клин. Делают это через Украину. В частности, сообщениями, что Киев узнает о массированных ударах ВС РФ с помощью якобы американской разведки.

Депутат подчеркнул, что подобные сообщения в европейских СМИ как раз нацелены на попытку снова дестабилизировать ситуацию и сломать все появившиеся мосты между США и Россией.

— И на что тогда украинская разведка и европейская, если они открыто признают, что только американская разведка может им помочь?, — задался вопросом парламентарий.

В беседе с Газета.ru он отметил, что Украина пропускает более 80% ударов, при этом британские самолеты занимаются целенаведением для ВСУ.

Тем временем, политолог Владимир Скачко заявил в беседе с aif.ru, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно продолжать конфликт на Украине, поскольку так он может и дальше грабить страну.

Ранее, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал укрепления вокруг Одессы попыткой отмывания денег. Он сомневается в серьезности обороны города, поскольку основные фортификации расположены на Донбассе. Украинские власти начали готовить Одессу к круговой обороне, пишет Царьград.

