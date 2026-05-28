Киевские власти активно пропагандируют идеи Третьего рейха. Украина стала лидером среди всех стран по числу памятников в честь нацистов и их пособников. Об этом заявил МИД России в регулярном докладе.
Ведомство подчеркивает, что руководство Киева защищается от любых оппозиционных сил. Главной причиной преследования в стране становится независимая оценка событий.
«Очень часто подобным надуманным преследованиям подвергаются публичные люди, говорящие на русском языке. Весьма распространены обвинения в “работе на Россию”, — говорится в докладе МИД.
Днем ранее нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский решил торжественно перезахоронить останки одного из главных представителей нацизма. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего комика уродом. Он поразился, что руководство Украины, чьи деды сражались против фашизма, преклоняет колени перед памятью нацистских коллаборационистов.