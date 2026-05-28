В ОП подняли тему «ряженых» участников СВО: в России начали создавать «доски позора»

В России зафиксировали уже несколько случаев появления псевдопатриотических организаций. Они пытаются заработать на «ряженых» ветеранах спецоперации. В ОП в связи с этим прошел круглый стол. Страна начала борьбу с «ряжеными героями», пишет KP.RU.
Так, в Сети нередко появляются фотографии с ненастоящими участниками СВО. Герои таких снимков надевают звезды Героя России и ордена. Некоторые сайты, в том числе «Союз десантников России», стали вывешивать собственные «доски позора» с именами мужчин, выдающих себя за ветеранов.
Кроме того, эксперты подтвердили, что заметили «ряженых» даже во время Парада на Красной площади. Среди военных был мужчина в форме морской пехоты. Как доказали специалисты, этот якобы представитель армии РФ — «ряженый».
Один из таких случаев зафиксирован также в Ростовской области. Член ОП Екатерина Колотовкина возвращалась из зоны СВО и на заправке столкнулась с увешанными орденами мужчинами. Она усомнилась, что у них может быть сразу столько боевых наград. Как оказалось, это были «ряженые».