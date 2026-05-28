ParsToday: из-за войны с Ираном США столкнулись с острой нехваткой ракет

Американские военные в связи с конфликтом против Ирана испытывают острую нехватку крылатых ракет Tomahawk, а также снарядов к зенитным комплексам THAAD и Patriot, сообщила Русская служба Гостелерадио Ирана (ParsToday).
Журналисты ссылаются на агентство Associated Press, которое выяснило, что для восполнения запасов указанных вооружений военным подрядчикам США понадобится как минимум три года. Дефицит возник из-за использования этих ракет во время военной операции против иранской стороны.
Отмечается, что США всё больше тревожатся по поводу недостаточной боевой готовности воей сармии к возможным будущим конфликтам.
Напомним, в конце апреля сообщалось, что американские военные в 2027 финансовом году собираются закупить 857 перехватчиков THAAD на фоне истощения запасов оружия. Бюджет программы составит 11,435 миллиарда долларов. В 2026 году Пентагон заказывал у подрядчиков 37 ракет на сумму 840,1 миллиона долларов.
В мае министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил, что американские военные изучают возможность создания новых ракет-перехватчиков, использование которых было бы в несколько раз дешевле, чем применение Patriot.