83-я десантная бригада из Приморья удостоена ордена Кутузова

Награду вручили за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции.

Источник: PrimaMedia.ru

Торжественная церемония, посвящённая награждению 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады орденом Кутузова, прошла в Уссурийске, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Указом Президента Владимира Путина 83-я бригада награждена орденом Кутузова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные десантниками в ходе проведения специальной военной операции. Награду на знамени бригады закрепил заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск России Иван Ивашков», — говорится в сообщении.

В церемонии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что 83-я бригада — гордость региона и важнейший кадровый резерв элиты Вооружённых Сил России. Глава края подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей остаётся приоритетом для региональных властей.

«Мы будем делать всё, чтобы помогать семьям военнослужащих, воспитывать в детях патриотизм и любовь к Родине, чтобы они чувствовали заботу родных и власти. Помощь фронту должна идти непрерывным потоком, чтобы ребята чувствовали плечо родного края. Вернувшись домой, могли учиться гражданским специальностям, трудоустроиться на краевые предприятия, получить жильё, необходимую помощь и реабилитацию», — сказал Олег Кожемяко.

Напомним, что двое военнослужащих из Приморья получили медали Суворова за бои в Запорожье.