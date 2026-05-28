Украинские беспилотники атаковали здание гимназии в ЛНР: погиб мужчина

Пасечник: БПЛА ВСУ атаковали гимназию в Сватово.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны атаковали здание гимназии на территории ЛНР. Под удар попала образовательная организация в Сватово. В результате атак ВСУ погиб 51-летний мужчина. Об этом оповестил 27 мая глава ЛНР Леонид Пасечник на канале в «Макс».

Он сообщил, что украинским дроном поврежден гражданский автомобиль. При ударе пострадали женщина и мужчина. Они получили травмы разной степени тяжести.

«В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии № 7 — удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей», — рассказал Леонид Пасечник.

По имеющимся данным, беспилотники также ликвидированы над Северодонецком. Целями дронов стали здание коммунального предприятия и автомобиль. При атаке пострадали три человека.

Леонид Пасечник уведомил, что боевики ВСУ бьют целенаправленно по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. По его словам, СК по ЛНР регулярно фиксирует преступления киевского режима. Глава Луганской Народной Республики сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«От имени жителей республики и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибшего. Раненым желаю скорейшего выздоровления», — написал Леонид Пасечник.

Кроме того, 27 мая беспилотники атаковали территорию ДНР. Под обстрел попал рейсовый автобус Макеевка — Севастополь. По нему ударили в районе Донецка. Дроновая активность в ДНР замечена около 22:00.

ВСУ прошлой ночью нанесли массированный удар по Севастополю. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. Всего над городом сбито более 20 БПЛА в нескольких районах. О пострадавших не сообщается. На Ластовой площади поврежден 8-этажный дом.

Утром 27 мая украинские боевики также попытались ударить по Ростовской области. Около 06:00 в Таганроге произошло возгорание автомобилей. Всего пострадали два человека. Возгорание произошло после перехвата над Таганрогом украинской ракеты. На автомобили упали обломки сбитой воздушной цели. Возгорание оперативно потушили. О жертвах атаки ВСУ информации не поступало.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
