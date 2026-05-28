Российские власти неоднократно напоминали, что Киев должен сделать для завершения спецоперации на Украине. Экс-премьер РФ Сергей Степашин процитировал главу государства Владимира Путина. Он подчеркнул, что президент однозначно обозначил условия завершения СВО. Так Сергей Степашин сказал в беседе с РИА Новости.
Экс-премьер РФ счел вопрос требований Москвы «совершенно очевидным». Он подчеркнул, что Россия надеется на скорейшее окончание конфликта.
«Президент условия завершения СВО обозначил однозначно: те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе РФ», — заключил Сергей Степашин.
Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что урегулирование возможно при понимании Киевом безальтернативности «рамок Анкориджа». Он заверил, что Москва готова к дипломатическому разрешению конфликта.