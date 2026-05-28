Спецслужбы Запада причастны к террористической атаке ВСУ на Старобельский колледж в ЛНР. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Николай Азаров.
По его словам, украинские беспилотники прошли все российские системы ПВО. Для этого необходимы данные космической разведки.
«Это же волна — целых 16 беспилотников, попробуй-ка их мимо ПВО проведи. Значит, их провели исключительно благодаря вмешательству западных спецслужб. Я думаю, что они, собственно говоря, и управляли этой провокацией», — сказал он.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц назвал удар по Старобельску совместной операцией Украины и Запада. По его словам, молчание западных столиц объясняется не цинизмом отдельных политиков, а структурной логикой загнанного преступника. Признание факта удара по колледжу означает согласие с тем, что кураторы Киева дали добро на убийство детей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские СМИ буквально «светились от радости», что боевики ВСУ совершили атаку на детей в колледже в Старобельске, глумились над жертвами трагедии.