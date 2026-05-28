Боец «Донор»: в последнее время боевики ВСУ все охотнее сдаются в плен

Боевики ВСУ стали все чаще и охотнее сдаются в плен. Они понимают, что только это даст им шанс выжить. Об этом в интервью РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор».
По его словам, далеко не все в ВСУ хотят воевать, потому что большинство из них мобилизованы насильно. Их поймали ТЦК и почти на следующий день эти солдаты оказываются на передовой.
«Они прекрасно понимают, что плен — это возможность жить, и с большой охотой, на самом деле, сдаются в плен», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинские военнослужащие регулярно обращаются с просьбами организовать коридоры для сдачи в плен.
До этого в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские военные, попавшие в окружение, начали массово сдаваться в плен.