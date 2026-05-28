Бойцы «Севера» уничтожили живую силу ВСУ с расстояния в 20 км

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Расчеты буксируемых гаубиц М-46 группировки войск «Север» уничтожили блиндажи и скопления живой силы ВСУ в Харьковской области с расстояния в 20 километров. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки было обнаружено передвижение живой силы противника на одном из рубежей обороны ВСУ. Данные цели оперативно были доложены командованию, после чего задача по нанесению огневого поражения поступила расчету пушки М-46. Благодаря дальности стрельбы пушки живая сила и блиндажи были уничтожена на расстоянии 20 километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение опорных пунктов и мест размещения личного состава ВСУ — одна из приоритетных целей для артиллеристов. Это позволяет расчистить путь штурмовым подразделениям при выполнении наступательных действий.