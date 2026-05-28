Боец Мафон: ВС РФ тараном очищали небо от дронов ВСУ над Воздвижевкой

ДОНЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. Российские операторы дронов брали на таран украинские дроны в небе над Воздвижевкой, рассказал ТАСС замкомандира отряда «Шторм-1» 39-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Мафон.

Источник: AP 2024

«БПЛА на БПЛА, выявляли точку противника, откуда запуск идет. Наблюдатель все это выявлял, откуда запуск идет. Приходили туда своими ФПВшками, разбирали их [ВСУ], не давали им моментами даже работать. Не жалели никого сил, ни средств. Ну и бывало такое, что брали на таран своими птичками», — сказал замкомандира.

По его словам, для тарана вражеских дронов российские бойцы использовали как FPV-дроны, так и «Мавики».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
