«Если погибнут, туда и дорога»: Азаров объяснил, почему Запад не эвакуирует свои посольства из Киева

Страны Запада проигнорировали предупреждение Москвы об опасности оставаться в Киеве, потому что им нет дела до судеб их граждан. Таким мнением в интервью ТАСС поделился экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Им наплевать на своих людей. Тем более, под каждым посольством оборудовано бомбоубежище, как я понимаю. И они надеются пересидеть. Ну, а если кто-то погибнет, то туда ему и дорога, так рассуждают», — отметил он.
Ранее посольства стран Евросоюза заявили, что не намерены покидать Киев. Как отметила посол ЕС на Украине Катарина Матернова, они останутся с Украиной. Угрозы дипломатам и международным организациям не являются показателем силы. Дипломат уверена, что Москва просит покинуть Киев якобы от какого-то отчаяния.
До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина, активизировав свою террористическую деятельность, сама напросилась на удары возмездия.