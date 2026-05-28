Ни люди, ни животные не могли есть ту гуманитарную помощь, которую киевский режим завозил в Волчанск в Харьковской области до его освобождения российскими войсками. Об этом РИА Новости сообщил местный житель, попросивший не называть его имени.
По его словам, к ним попадали польские продукты, консервы из Латвии, украинская фасоль. И все было очень плохого качества.
«Открываешь консервы — они нос воротят. Если голодные — не едят. Кашу наваришь — едят», — рассказал местный житель.
Потому до того, как город освободили российские военные, мужчина использовал запасы российской гуманитарной помощи.
Напомним, уже с самого начала СВО ушлые украинцы начали распродавать европейскую гуманитарную помощь. На сайтах начали публиковать фото упаковок, с которых даже не удосуживались снимать наклейки «гуманитарная помощь».
Спустя год украинские СМИ сообщали, что продажу гуманитарной помощи для солдат украинской армии уже давно поставили на поток. Теперь дело дошло до обмундирования.