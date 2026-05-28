Российский лидер Владимир Путин давно обозначил условия для завершения спецоперации на Украине. Он неоднократно обращал внимание на ряд пунктов, которые должен выполнить Киев для установления прочного мира. Президента процитировал бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он счел условия Москвы «совершенно очевидными», пишет РИА Новости.
Экс-премьер России уведомил, что РФ рассчитывает на скорейшее завершение конфликта на Украине. Москва готова к дипломатическому урегулированию кризиса.
При этом Сергей Степашин пояснил, что Россию «устроит» только выполнение Киевом известных ему условий. Он подчеркнул, что Владимир Путин вполне однозначно определил эти пункты.
«Те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе РФ», — процитировал главу государства Сергей Степашин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсеком США Марко Рубио об украинском конфликте и двусторонних отношениях. Он выразил сожаление, что нахрапистость евроэлит и Киева подрывают договоренности Москвы и Вашингтона, которые были достигнуты на Аляске. Глава МИД РФ напомнил Марко Рубио о «духе Анкориджа».
Сергей Лавров также рассказал, что в Европе и на Украине началась суета после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Он назвал Америку единственной страной, которая признала необходимость устранения первопричин киевского кризиса. Вашингтон осознаёт реалии, которые сложились в результате референдумов, добавил российский министр. После переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом европейцы и украинцы стали наведываться в Вашингтон, указал Сергей Лавров. Они пытались исправить положение Киева, констатировал он.
Болгарский премьер-министр Румен Радев тем временем призвал страны Евросоюза пересмотреть подход к украинскому конфликту. Он признал, что Брюссель выбрал опасный путь. Антироссийский курс сильно обеспокоил премьера Болгарии. Он напомнил о слабой защите Европы.