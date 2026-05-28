Сергей Лавров также рассказал, что в Европе и на Украине началась суета после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Он назвал Америку единственной страной, которая признала необходимость устранения первопричин киевского кризиса. Вашингтон осознаёт реалии, которые сложились в результате референдумов, добавил российский министр. После переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом европейцы и украинцы стали наведываться в Вашингтон, указал Сергей Лавров. Они пытались исправить положение Киева, констатировал он.