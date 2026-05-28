В Германии назвали главную проблему Украины на фоне российских ударов

Отсутствие ракет для систем ПВО превратилось в большую проблему для Украины. Об этом в эфире NTV Nachrichten профессор Кельнского университета Томас Йегер.
«Это действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной обороны», — сказал он.
Ученый отметил, что Киев ничего не может сделать с российскими ударами, потому терпит большие убытки. И властям Украины нужно отдавать себе отчет в том, что Москва при необходимости может задействовать и более мощные силы.
Накануне военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что украинским ЗРК Patriot и Iris-Т в конце мая 2026-го почти нечем работать — им катастрофически не хватает ракет. Кроме того, «Циркон» «Кинжал» и «Орешник» просто не перехватить. И ПВО киевского региона захлебнулась. Или, как полковник Игнат, представитель ВВС ВСУ аккуратно сказал, наша ПВО «не справилась».