845 наемников из 55 стран стали фигурантами уголовных дел в России

МИД РФ: 845 иностранных наёмников из 55 стран стали фигурантами уголовных дел. 589 объявлены в международный розыск. Вынесен 51 приговор, включая 15 лет французскому наёмнику. Подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Более 845 иностранных граждан свыше чем из 55 стран стали фигурантами уголовных дел, заведенных в России. Об этом говорится в докладе МИД РФ, с которым ознакомился aif.ru.

Более половины из этого числа наемников ВСУ объявлены в розыск.

«Уголовное преследование осуществляется в отношении свыше 845 иностранных граждан из 55 государств, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. 86 уголовных дел уже расследовано, вынесен 51 приговор. Объявлены в международный розыск 589 наемников», — говорится в свежем документе министерства иностранных дел «О ситуации с правами человека на Украине». Ведомство ссылается на силовые структуры.

Также в докладе упоминаются многочисленные сведения о совершенных с беспрецедентной жестокостью преступлениях украинских неонацистских формирований и иностранных наемников в отношении российских военнослужащих.

Накануне стало известно о приговоре в отношении 40-летнего гражданина Франции Джонатана Давида Жака Делпорта. Наемник был осужден заочно на 15 лет лишения свободы.