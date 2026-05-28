845 наемников из 55 стран стали фигурантами уголовных дел в России

Более 845 иностранных граждан свыше чем из 55 стран стали фигурантами уголовных дел, заведенных в России. Об этом говорится в докладе МИД РФ, с которым ознакомился aif.ru.
Более половины из этого числа наемников ВСУ объявлены в розыск.
«Уголовное преследование осуществляется в отношении свыше 845 иностранных граждан из 55 государств, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. 86 уголовных дел уже расследовано, вынесен 51 приговор. Объявлены в международный розыск 589 наемников», — говорится в свежем документе министерства иностранных дел «О ситуации с правами человека на Украине». Ведомство ссылается на силовые структуры.
Также в докладе упоминаются многочисленные сведения о совершенных с беспрецедентной жестокостью преступлениях украинских неонацистских формирований и иностранных наемников в отношении российских военнослужащих.
Накануне стало известно о приговоре в отношении 40-летнего гражданина Франции Джонатана Давида Жака Делпорта. Наемник был осужден заочно на 15 лет лишения свободы.