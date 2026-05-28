Более 300 тысяч дел о дезертирстве: почему сбегают ВСУшники

По данным Министерства обороны Украины, из ВСУ, по состоянию на январь текущего года, дезертировали более 200 тысяч человек. Тем не менее, как отметил военкор KP.RU Дмитрий Стешин, в ведомстве явно недоговаривают.
В качестве доказательства военкор привел другие данные. Так, на Украине было заведено порядка 235 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части. Отдельно от них выделяют еще 53 тысячи дел о дезертирстве. Из этого следует, как подчеркнул Стешин, что, по самым скромным подсчетам, из ВСУ сбежали 300 тысяч человек.
Стешин добавил, что в ВСУ есть некие «послабления» для оставивших часть. К примеру, если украинец отсутствовал месяц, но успел вернуться прямо «за минуту» до истечения этого срока, то дело о дезертирстве на него не заведут.
«Условно говоря, после СЗЧ (“Самовільне залишення частини”, — прим.ред.) человека ждет только передовая, без вариантов. Если же не успел вернуться, возбуждается уголовное дело.», — подытожил военкор.
