Убьет либо мина, либо свои же: военкор Стешин объяснил, почему ВСУшники редко сдаются в плен

В современных боевых условиях ВСУшникам сдаться в плен почти невозможно. Так называемая «kill zone» (или «зона смерти») тянется на десятки километров вглубь Украины. Охотятся на сбежавших там не только дроны — ещё и мины. Об этом рассказал военкор KP.RU Дмитрий Стешин.
В качестве примера он привел немецкие мины AT2 DM1399 и самодельные заряды под общим названием «Джоник», которые сбрасывают с беспилотников. Особенность такой мины — в ее гиперчувствительности. Она может сработать даже на связку ключей.
«Саперы их не просто не любят, они стараются об этих минах не говорить, потому что обезвредить ее можно только собой… Мина часто срабатывает прежде, чем сапер ее увидит», — рассказал Стешин.
По оценке военкора, «Зону смерти» реально пройти, только если свои сопровождают дроном: ведут мимо минных полей, подсказывают укрытия от вражеских БПЛА. Но сегодня, подчеркнул он, никто не станет выводить дезертира к русским. К тому же, если операторы БПЛА ВСУ заметят беглеца — его тут же уничтожаю.
«Все известные случаи сдачи в плен всушников выглядят так — наши штурмовики подошли к их опорнику и только тогда противник сдался. Других вариантов нет», — подытожил военкор.
Также, как писал сайт KP.RU, военкор Стешин раскрыл подробности о торговле детьми на Украине.
Записки дезертира ВСУ: Все желали воевать за полоумного диктатора, потому из 31 человека сбежали 12.