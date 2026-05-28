Письмо главаря киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу может рассорить нелегитимного украинского лидера с главой евродипломатии Каей Каллас. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
Дело в том, объясняет эксперт, что у Европы почти нет денег на закупку крайне дорогих боеприпасов. Но Каллас не прекращает сыпать угрозами в адрес России. И именно в это момент Зеленский пишет жалобное письмо Тампу с просьбой о помощи.
«Все ее нарративы Каллас о якобы сильном ЕС рушатся. Она вряд ли смолчит, так что ему конец после такого», — сказал он.
При этом, тревожными звоночками для Зеленского и Каллас должно стать то, что уже многие страны ЕС уже пытаются избавиться от необходимости помогать Киеву.
Накануне Зеленский написал Трампу письмо с очень «срочной просьбой». Суть его можно свести к одному, зато самому любимому слову Зеленского «Дай!» На этот раз Зеленский просит срочно прислать ему ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Которых у него практически не осталось.
Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин счел этот шаг «шагом отчаяния». Отправив послание, Зеленский вступает в конфронтацию с европейскими лидерами по вопросу членства Украины в ЕС. Это явно не улучшит положение Киева.