В результате удара по командному пункту на сумском направлении были уничтожены офицеры 3-го батальона 101-й отдельной бригады теробороны Украины. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
Собеседники агентства отметили, что среди погибших оказалась и командир взвода связи Татьяна Денега.
Накануне российские войска уничтожили зарубежных наемников ВСУ на территории села Избицкое в Харьковской области. ВС РФ ударили по скоплению личного состава 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады армии Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие смогли освободить сразу два приграничных населенных пункта в Сумской области. Под их контроль перешли поселки Запселье и Рясное.