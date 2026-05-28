С погибшим участником СВО простились в Эхирит-Булагатском районе

IrkutskMedia, 28 мая. В Эхирит-Булагатском районе простились с участником специальной военной операции Виталием Федоровым. Сержант, начальник расчета fpv дронов военной части, погиб на территории населенного пункта Разино Красноармейского района Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского Геннадий Осодоев в своём телеграм-канале (18+).
Виталий Федоров родился 21 января 1991 года в деревне Хабаровск. Мужчина жил и вырос в Иркутске, там же пошел в школу. 11-й класс мужчина заканчивал в Алужинской средней школе. Через год после выпускного Виталий поступил в Иркутский кинотехникум, а еще через год ушёл в армию. После окончания срочной службы мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ. Виталий три года служил в Чечне во внутренних войсках МВД.
После возвращения в Иркутск Виталий работал заведующим в магазине «Все для дома».
В 2022 году, после начала специальной военной операции, Виталий заключил контракт с Минобороны. За время службы мужчина три раза приезжал домой. Пять раз военнослужащий был ранен. Виталий был удостоен высоких государственных наград, в том числе медали «За храбрость» II степени.
Более трёх лет Виталий служил в штурмовой бригаде. В конце 2025-го года служащего перевели в сапёры. В последний раз Виталий выходил на связь 28 января 2026 года.