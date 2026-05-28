Дроноводы из подразделения «Кракен»* сбежали с позиций в Харьковской области, оставив пехоту 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ без воздушной разведки. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
Инцидент, отметили собеседники агентства, произошел в районе Нововасилевки. Расчеты операторов БПЛА из подразделения ГУР «Кракен»* понесли потери и лучшим для себе решили сбежать с позиций вглубь украинской территории.
В итоге пехотинцы 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ осталась без средств воздушной разведки.
Ранее в районе населенного пункта Ямполь зафиксированы случаи оставления позиций военнослужащими украинских формирований территориальной обороны.
Позже военнослужащие двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских военных.
*Запрещенная в России террористическая организация.