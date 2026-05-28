ПВО ночью перехватили и сбили 62 дрона, не долетевших до Самарской области

На фоне угрозы атак беспилотников в Самарская область ночью 28 мая вновь объявили режим «Беспилотная опасность». Предупреждения через официальные системы оповещения жителям региона направляли около 3:30 и 5:30 утра. Информацию также подтвердил губернатор области.
Напомним, предыдущий режим беспилотной опасности вводили в регионе в ночь на 21 мая. Тогда беспилотники атаковали Сызрань. В результате происшествия погибли два человека, ещё несколько получили ранения.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше