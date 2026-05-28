Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО ночью перехватили и сбили 62 дрона, не долетевших до Самарской области

Минувшей ночью 28 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 62 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Аргументы и факты

По данным ведомства, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря. До Самарской области ночью украинские боевые дроны не долетели.

На фоне угрозы атак беспилотников в Самарская область ночью 28 мая вновь объявили режим «Беспилотная опасность». Предупреждения через официальные системы оповещения жителям региона направляли около 3:30 и 5:30 утра. Информацию также подтвердил губернатор области.

Напомним, предыдущий режим беспилотной опасности вводили в регионе в ночь на 21 мая. Тогда беспилотники атаковали Сызрань. В результате происшествия погибли два человека, ещё несколько получили ранения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше