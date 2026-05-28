Бойцы Башкирии совершили в зоне СВО праздничный намаз

На праздничную молитву пришли не только мусульмане, но и православные. Проповедь читал имам-хатыб подразделений ЦДУМ России в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области. Он сам в своё время служил в горячих точках в составе ВДВ. После демобилизации приехал в Уфу, где выучился в одном из медресе. Сейчас в зоне СВО является духовным наставником воинов.