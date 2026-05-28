Бойцы Башкирии совершили в зоне СВО праздничный намаз

На праздничную молитву пришли не только мусульмане, но и православные. Проповедь читал имам-хатыб подразделений ЦДУМ России в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области. Он сам в своё время служил в горячих точках в составе ВДВ. После демобилизации приехал в Уфу, где выучился в одном из медресе. Сейчас в зоне СВО является духовным наставником воинов.
«Путь к Богу у каждого человека свой. Кто-то приходит через неприятности, другие через болезни. Кто-то просто счёл, что ему нужна вера, он изменился и становится другим человеком. Мечети, церкви, мусульмане и православные рука об руку работают в этом направлении», — говорит имам-хатыб.
После намаза солдаты и офицеры угостились праздничным пловом.
Герой России Тельман Уралбаев, выполняющий боевые задачи под позывным «Урал» отметил, что на передовой вера даёт бойцам особые силы. По словам офицера, мечеть никогда не пустует, бойцы всегда стараются посетить дом молитвы, насколько это позволяет время.
«Праздник нашей веры, религии — очень важен для нас. Поздравляю всех мусульман с Курбан-байрамом, желаю крепкого здоровья, терпения и скорейшей победы», — пожелал Тельман Уралбаев.
Боец из Шаранского района с позывным «Гроза» передал родному краю, семье привет и поздравления с праздником.
«Служим добросовестно, боевые задачи выполняем. Но скучаем по детям, они ждут отцов. И мы обязательно вернёмся — с победой», — сказал «Гроза».