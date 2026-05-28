Российский боец поймал руками пикирующий FPV-дрон ВСУ в Запорожской области

Беспилотник Киева летел на высокой скорости, но военнослужащий РФ схватил его снизу, и дрон не взорвался.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области российский военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» поймал руками украинский FPV-дрон, который пикировал прямо на него. Беспилотник на высокой скорости приближался к позиции, но боец сумел перехватить его на лету, рассказал РИА Новости боец с позывным «Агат».

«Летел FPV-дрон, мой товарищ просто на лету его поймал», — сказал агентству российский военнослужащий.

По его словам, перед самым подлетом дрон снизил скорость, чем и воспользовался российский военнослужащий. Боец мгновенно отреагировал на вражеский беспилотник и схватил снизу, там, где подвешен боеприпас.

В итоге БПЛА не сдетонировал, а произошедшее стало неожиданностью даже для самих бойцов. Российские военнослужащие признались, что были буквально ошарашены тем, что такое возможно.

Ранее военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор» сообщил, что боевики ВСУ стали все чаще и охотнее сдаваться в плен.

