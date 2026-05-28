На Кубани 28 мая дважды объявляли авиационную опасность

На Кубани 28 мая дважды объявляли авиационную опасность из-за угрозы падения взрывных устройств. Уведомления системы РСЧС поступали жителям региона в 01:41 и 07:20.

Оба раза тревога длилась около полутора часов. Об отмене авиационной опасности на территории Кубани сообщили в 8:51.

Во время действия сигнала людям рекомендовали оставаться в укрытии до получения сообщения «Отбой». В качестве безопасного места могут подойти ванная, туалет, коридор или кладовая — главное, чтобы помещение было неостекленным и защищенным.

Жителям также советовали не выходить на открытые участки улиц, не использовать автомобили в качестве укрытия и не находиться рядом со стенами многоквартирных домов.

Если обнаружены фрагменты взрывных устройств, к ним нельзя приближаться. В таком случае необходимо сразу сообщить по номеру 112.